Берлин, , 14:48 — REGNUM Германский канцлер Олаф Шольц проведёт виртуальную встречу лидеров стран Группы семи в рамках председательства ФРГ в группе. Она состоится 24 февраля, сообщил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер 18 февраля на брифинге в Берлине.

Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

Он отметил, что канцлер Шольц пригласил на онлайн-встречу глав государств и правительств G7. Встреча проводится для подготовки к саммиту, который пройдёт в июне в замке Эльмау в Баварии.

Темой встречи будет внешняя политика, в том числе «геополитическое положение в связи с ситуацией на границе России и Украины», добавил Бюхнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Группы семи (Германия, Италия, Канада, США, Франция, Великобритания и Япония) заявили о готовности ввести против России серьёзные санкции в случае «вторжения на Украину».

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