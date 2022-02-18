Москва, , 14:47 — REGNUM Все военные учения, которые проходят на территории России, абсолютно прозрачны. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряжённости в связи с учениями российских войск.

Военные учения вооруженных сил РФ Mil.ru

«Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран», — отметил официальный представитель Кремля.

Поэтому, подчеркнул Песков, они не должны вызывать ни у кого обеспокоенность.

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Более того, Россия заранее оповещает другие государства по различным каналам о плановых учениях российских сил, добавил пресс-секретарь российского лидера, их проведению предшествует целая серия уведомлений.

«Всё это чётко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений — ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля под руководством президента РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в рамках которых запланированы пуски баллистических и крылатых ракет.

Участие в манёврах примут Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

Целью учений, как заявили в Минобороны РФ, станет «проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач».

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