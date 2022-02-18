Подгорица, , 14:46 — REGNUM Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в четвертом квартале 2021 года составила 1161 евро и была ниже на 2,8 процента по сравнению с третьим кварталом 2021 года и на 15,3 процента выше, чем в четвертом квартале, сообщает Monstat.

Черногория Arttravel.ru

«Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице в четвертом квартале 2021 года составила 1232 евро, в прибрежном районе — 1370 евро, в центральном районе — 610 евро, а в северном регионе средняя цена квадратного метра в новостройке было 1399 евро», — говорится в сообщении Монстата.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в категории компаний в четвертом квартале 2021 года составила 1209 евро.