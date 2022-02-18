Москва, 18 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Рейдерские захваты бизнеса в России остаются проблемой для предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Карабанов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бизнес-центр «Москва-Сити»

«Рейдерские захваты бизнеса остаются колоссальной проблемой российских предпринимателей. Сегодня рейдеры сменили бейсбольные биты девяностых на кодексы и протоколы и действуют через связанных с ними силовиков, а иногда и сами госслужащие выступают в качестве рейдеров. Поэтому любой предприниматель должен помнить о нескольких ключевых факторах риска рейдерского захвата, которые повышают его вероятность в разы», — рассказал адвокат.

В числе главных рисков он назвал халатное отношение к хранению информации, поскольку многие компании пренебрегают современными методами и инструментами защиты информации. В результате скупой платит дважды — пренебрежение оборачивается утечкой внутренней информации, документов, взломами счетов.

Второй фактор — продажа долей и акций компании непроверенным лицам.

«Часто рейдеры инфильтруются в компании, приобретая доли или акции. С помощью даже небольшого пакета акций они могут получить контроль над компанией, изводя основного собственника постоянными требованиями, дезорганизуя работу», — сказал Карабанов.

В качестве третьего фактора риска эксперт назвал наличие кредитных и налоговых задолженностей, поскольку «долговые обязательства, неисполненные в срок — первый шаг к потере контроля над компанией, поскольку к такой компании начинают проявлять интерес кредиторы». Поэтому некоторые рейдеры специализируются на выкупе долгов компаний именно с целью захвата последних.

Четвёртым фактором, по словам Карабанова, является непрозрачная бухгалтерия и теневые схемы вывода денег.

«Чем меньше законного в деятельности компании, тем проще рейдерам надавить на собственника и руководство. В крайнем случае их могут и привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов или по другим обвинениям. Прямая дорога к этому — действительное уклонение от налогов, использование серых схем при трудоустройстве и расчетах», — сказал он.

Также к захвату предприятия может привести отсутствие контроля за ответственными сотрудниками, поскольку они могут поставлять информацию потенциальным рейдерам.