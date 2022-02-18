Пекин, , 14:45 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на марафон на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 18 февраля сообщает ИА REGNUM.

Александр Большунов Granada

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В составе российской команды в гонке на 50 км коньковым ходом выступят Александр Большунов, Денис Спицов, Артём Мальцев и Иван Якимушкин.

Марафон состоится 19 февраля и начнётся в 9:00 (мск).

Напомним, на Играх в Пекине Большунов завоевал две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую медали. У Спицова золото в эстафете.

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