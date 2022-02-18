Москва, 18 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. России и Белоруссии необходимо вместе противостоять экономическому давлению со стороны западных стран. Об этом 18 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Нам надо, очень важно сейчас в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Как против нас, так и против вас», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что, по его мнению, Белоруссии с санкциями Запада приходится сложнее и уточнил, что он намерен информировать главу Российского государства по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году Россия и Белоруссия проделали большую работу по интеграции.