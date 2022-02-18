Москва, 18 февраля 2022, 14:44 — REGNUM Россия заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями. Об этом 18 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в вопросах безопасности Запад принимает только один компонент из всего многообразия и из всей взаимосвязи элементов, которые одобрили на высшем уровне и много раз повторили в рамках ОБСЕ. Этот компонент — свобода выбора союзов, а от прочих обязательств Запад просто уходит.