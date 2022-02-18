Москва, 18 февраля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Россия заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями. Об этом 18 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в вопросах безопасности Запад принимает только один компонент из всего многообразия и из всей взаимосвязи элементов, которые одобрили на высшем уровне и много раз повторили в рамках ОБСЕ. Этот компонент — свобода выбора союзов, а от прочих обязательств Запад просто уходит.