Уфа, , 14:53 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса произошло в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

ДТП со школьным автобусом Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Сообщается, что 18 февраля в Дюртюлинском районе на 6 км автотрассы Дюртюли-Нефтекамск около д. Гублюкучуково столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и школьный автобус «ПАЗ».

Отмечается, что к счастью никто не пострадал. В салоне автобуса ехали пять детей, их забрали родители. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в «снежный плен» попал автомобиль скорой медицинской помощи.