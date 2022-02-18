Москва, 9 марта, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 марта уничтожили над четырьмя регионами России в общей сложности 47 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что их обезвредили в небе над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. В последнем регионе сбили 41 дрон.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (один БПЛА), Курской (два БПЛА), Волгоградской (три БПЛА) и Ростовской (41 БПЛА) областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 марта глава Ростовской области Василий Голубев написал, что система ПВО отразила массовую атаку беспилотников ВСУ на Таганрог. При этом в ходе устранения последствий нападения пострадал сотрудник МЧС России.

Кроме того, он проинформировал о второй попытке украинских сил атаковать дронами объекты в регионе. Её пресекли недалеко от Морозовска.

Ночью 9 марта объявлялась ракетная опасность в Курской области. В регионе также работала система ПВО. После этого над Курском сбили украинский БПЛА, обломки которого упали на крышу местной поликлиники.

В результате оказались повреждены 22 кв. метра кровли. Кроме того, из соседнего здания эвакуировали пациентов и медицинский персонал из-за угрозы взрыва.