Мосул, Ирак, , 14:56 — REGNUM Вооружённые силы Ирака провели спецоперацию, направленную на поиск и ликвидацию ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 февраля сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление минобороны Ирака.

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В сообщении военного ведомства говорится, что в ходе спецоперации было обнаружено укрытие радикалов, где они хранили похищенные памятники культуры, которые планировали продать на чёрном рынке.

«На основании полученной разведывательной информации, было установлено местонахождение укрытия боевиков в районе Аль-Аззави, провинции Нейнава. Это место было оцеплено и взято под охрану. Тоннель был осмотрен при участии сотрудников управления полиции по делам похищенных древностей. В тоннеле удалось обнаружить 36 различных артефактов, которые были украдены террористами», — отметили в минобороны Ирака.