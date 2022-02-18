Кишинёв, , 14:42 — REGNUM Компания «Молдовагаз» постарается рассчитаться с Газпромом за газ, поставленный в первой половине текущего месяца, до вечера 21 февраля. Об этом 18 февраля сообщил глава Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет, на сегодняшний день, 65%. Экономические агенты выполнили свои контрактные обязательства перед АО «Молдовагаз» на 95%», — написал Чебан.

Ранее он сообщил, что за газ, который Молдавия получила во второй половине января, предприятие рассчиталось в срок. В феврале необходимо будет заплатить $51,1 млн.

Напомним, срок контракта на поставку в Молдавию газа по льготным условиям закончился в сентябре 2021 года. С новым прозападным руководством страны заключили соглашение о плавающей цене, которая зависит от ситуации на европейском рынке. Кроме того, молдавская сторона обязана платить за газ дважды в месяц, при задержке платежа Газпром вправе приостановить поставки.

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