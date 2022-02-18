Бишкек, , 14:41 — REGNUM В 2021 году Киргизия импортировала 39,3 тысячи тонн подсолнечного масла, что на 66,8 тысячи тонн или в 2,7 раза меньше, чем годом ранее, передаёт «24.kg» сегодня, 18 февраля.

Подсолнечное масло © ИА REGNUM

При этом стоимость завезенного из-за рубежа масла увеличилась на $10 млн (758 млн рублей) и достигла $46,4 млн (3 млрд 515 млн рублей), даже несмотря на снижение объёма импорта. Причиной тому стал резкий рост цен на этот продукт.

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Как отмечает национальный статистический комитет, поставки подсолнечного масла из России в Киргизию за год сократились в 3,5 раза — с 98 тысяч до 28 тысяч тонн.

В то же время объём импорта подсолнечного масла из Казахстана по сравнению с 2020 годом увеличился на 2,6 тысячи тонн или на 30,6%, достигнув 11,1 тысячи.

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