Джакарта, 18 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Большинству индонезийских истребителей более 20 лет, поэтому министерство обороны решило закупить десятки новых самолетов, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

В настоящее время Индонезия использует 33 самолета F-16, которым более 30 лет. Затем 16 самолетов Су-27 и Су-30, которым почти 20 лет. В последние годы истребитель F5 Tiger больше не эксплуатируется и замены ему до сих пор нет. То же самое касается самолетами Hawk 100/200, которым более 25 лет.

В этих условиях, Минобороны обязано спланировать закупку истребителей, которые будут эксплуатироваться до 2030-х и 2040-х годов.

Напомним, Индонезия запланирована закупку 42 истребителей Rafale из Франции и 36 самолетов F-15 EX американского производства.