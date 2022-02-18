Москва, 18 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Повышение ставок по ипотеке в России идет уже некоторое время, но сейчас рост набирает скорость. Это новая реальность, и низких ипотечных ставок не будет довольно долго, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Тенденция связана с повышением стоимости заемного капитала на уровне Банка России — он придерживается жесткой монетарной стратегии и повышает ключевую ставку.

Уже сейчас ключевая ставка находится на уровне 9,50% годовых и с большой долей вероятности будет повышаться и далее. Двузначные ставки — это то, к чему теперь стоит привыкать.

Рост стоимости ипотечного кредита сделает подобные виды займов менее привлекательными: при почти не меняющихся уровнях доходов россиян платить за кредит больше, чем год назад, не оправданно. Людям просто нечем будет платить по таким кредитам.

Итак, сейчас основная часть банков повышает ставки по ипотеке. На протяжении I квартала 2022 года показатель может вырасти на 1−1,8% в зависимости от кредитного учреждения и его приоритетов.

Такая стратегия заставит потенциальных покупателей жилья воздержаться от принятия решений по приобретениям. Сектор девелопмента это поставит в затруднительное положение, но цель ЦБ по сдерживанию потребительской активности будет достигнута.

Квадратные метры все равно будут продаваться — жилищный вопрос людям нужно как-то решать, — но уже в меньшем объеме», — пояснила эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, ставки Сбербанка по некоторым вкладам повышены на 1−1,5 процентных пункта с 18 февраля, максимальная доходность составит 9,5%.

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