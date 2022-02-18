Подгорица, 18 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В течение 2022 года на текущее и инвестиционное содержание, а также на модернизацию и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Черногории запланированы средства в размере около 19,4 млн евро. Об этом говорится в материалах программы строительства, эксплуатации, реконструкции и модернизации железнодорожной инфраструктуры на 2022 год.

Железная дорога

В документе указано, что на текущее содержание железнодорожной инфраструктуры будет выделено 6,5 млн евро, из них около 3,3 млн евро будет потрачено на содержание строительной инфраструктуры.

На содержание электрической инфраструктуры запланировано около 1,1 миллиона евро, а на управление и регулирование дорожного движения — чуть менее двух миллионов евро.

На реконструкцию и модернизацию железнодорожной инфраструктуры планируется выделить около 12,1 млн евро за счет кредитных соглашений и фондов помощи перед вступлением в ЕС.