Бишкек, 18 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев обещает, что в медицинских учреждениях посетителям бахилы начнут выдавать бесплатно, передаёт «Kaktus.media» сегодня, 18 февраля.

Valera N. Trubin Бахилы

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По словам высокопоставленного чиновника, в бюджетах больниц всегда были заложены средства на бахилы, которые должны предоставляться безвозмездно.

«Но это не практиковалось все это время, и на этом делался хороший бизнес», — констатировал глава киргизского Минздрава.

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