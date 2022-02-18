Москва, 18 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на увеличение размера социального налогового вычета, внес в Госдуму лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Размер налогового вычета предлагается увеличить более, чем в два раза — со 120 ты. рублей до 288 608 рублей.

Социальный налоговый вычет — это налоговая льгота, которую граждане могут получить от государства, если направят часть своего дохода на обучение, лечение, приобретение лекарств, взносы в негосударственные пенсионные фонды.

До 2008 года его максимальный размер составлял 100 тыс. рублей. Потом сумму увеличили до 120 тыс. рублей, и за прошедшие годы её больше ни разу не индексировали, отметил Миронов.