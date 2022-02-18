Кострома, , 14:50 — REGNUM На территории четырёх районов Костромской области ограничили действие федерального закона, позволяющего строить жилые дома на землях сельхозназначения. Такое решение на заседании 17 февраля приняли депутаты Костромской областной думы.

Фермер в поле (сс) Christopher Griner

С 1 марта 2022 года в России начнут действовать поправки в Земельный кодекс. В соответствии с ними фермеры могут возводить жилые дома на своих полях. Закон позволяет регионам самостоятельно контролировать применение нормы.

Предложения о введении ограничений в Костромской области были внесены в думу губернатором Сергеем Ситниковым и вызвали немало споров. Речь идёт о Костромском, Красносельском, Нерехтском районах, расположенных вблизи областного центра и Кадыйском районе, на территории которого базируются природные заповедники.

По мнению инициаторов, нововведения на федеральном уровне могут привести к застройке сельхозугодий дачными домами и коттеджами. И, как следствие, выведению участков из статуса земель сельхозназначения.

«Безусловно, в Костромской области есть ряд муниципалитетов, где сельское хозяйство чувствует себя не очень хорошо. И если там появится фермер, то ради Бога — пусть строит дом на своём поле. В Костромской городской агломерации такой проблемы нет. Земля в Костромском, Красносельском и Нерехтском районах и так обрабатывается. Фермеры с удовольствием занимаются хозяйством. Следовательно, необходимость в бонусах, нацеленных на затаскивание людей в эти места, отпадает. Во всех остальных районах региона от принятия поправок в Земельный кодекс эффект превысит риски, в Костромской агломерации риски превысят эффект», — сказал первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев.

Схожее мнение высказал заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. Он привёл в пример Костромской район, где фермер может жить в населённом пункте и не тратить много времени на проезд до места обработки земли.

«Ценность земли как средства производства сельхозпродукции в Костромской агломерации достаточно высока. Свободных невостребованных земель нет. Поверьте. Кроме этого, плотность населенных пунктов в агломерации выше, чем во всем регионе. Поэтому если человек занимается фермерским хозяйством, у него есть масса вариантов, чтобы жить поблизости с дорогами, магазинами, школами и другой социальной инфраструктурой и не тратить много времени на то, чтобы добраться до поля», — пояснил Богданов.

В необходимости ограничений засомневались 4 депутата, в том числе Елена Потешкина, Елена Шахова и Максим Гутерман. По мнению Шаховой, доводы муниципалитетов о рисках, возникающих в связи с разрешением стройки, несостоятельны.

«Федеральный закон, разрешающий строить дома на землях сельхозназначения, был принят депутатами всех фракций единогласно. Все восприняли это как большой прорыв. Меня смутили аргументы муниципалитетов, выступающих за принятие региональных поправок. Так, Костромской район говорит, что фермеры не обращались с такими просьбами к властям. Но у них и не было такой возможности, они ждали 1 марта 2022 года. Следующий аргумент — на территории района уже имеются факты перепродажи и последующего выведения земель из оборота. ФЗ предусмотрел и этот момент. В законодательстве имеется достаточное количество инструментов, чтобы не допустить вывода земель из сельхозоборота — штрафы, изъятие и тому подобное. Третий аргумент звучит так: закон обяжет муниципалитеты обеспечивать новостройки в чистом поле транспортной и инженерной инфраструктурой. Этот момент тоже прописан. Жилой дом на фермерской земле является имуществом хозяйства. Таким образом это головная боль фермера. Обобщая вышесказанное, основания, представленные муниципалитетами, несущественны. Такое чувство, что закон они не смотрели», — сказала Шахова.

Депутат Елена Потешкина обратила внимание на информационное противоречие. Она сказала, что к ней поступило несколько обращений фермеров из Костромского района, которые ждали федеральные поправки «10 лет» с тем, чтобы построить дом на обрабатываемой земле. Таким образом сведения об отсутствии желающих, представленные властями муниципалитета, не соответствуют действительности. Депутат Гутерман попросил депутатов не принимать закон, который ограничит людей в правах, так как «через год те же люди, которые выступают за ограничения, все равно заговорят об их отмене».

Большинством голосов ограничения были приняты. Четверо депутатов выступили против, двое — воздержались. За инициативу высказались 27 парламентариев. Отметим, что новую региональную норму на соответствие Конституции проверила прокуратура Костромской области. Замечаний у надзорных органов нет.

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