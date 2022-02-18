Кострома, 18 февраля 2022, 14:50 — REGNUM На территории четырёх районов Костромской области ограничили действие федерального закона, позволяющего строить жилые дома на землях сельхозназначения. Такое решение на заседании 17 февраля приняли депутаты Костромской областной думы.
С 1 марта 2022 года в России начнут действовать поправки в Земельный кодекс. В соответствии с ними фермеры могут возводить жилые дома на своих полях. Закон позволяет регионам самостоятельно контролировать применение нормы.
Предложения о введении ограничений в Костромской области были внесены в думу губернатором Сергеем Ситниковым и вызвали немало споров. Речь идёт о Костромском, Красносельском, Нерехтском районах, расположенных вблизи областного центра и Кадыйском районе, на территории которого базируются природные заповедники.
По мнению инициаторов, нововведения на федеральном уровне могут привести к застройке сельхозугодий дачными домами и коттеджами. И, как следствие, выведению участков из статуса земель сельхозназначения.
Схожее мнение высказал заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. Он привёл в пример Костромской район, где фермер может жить в населённом пункте и не тратить много времени на проезд до места обработки земли.
В необходимости ограничений засомневались 4 депутата, в том числе Елена Потешкина, Елена Шахова и Максим Гутерман. По мнению Шаховой, доводы муниципалитетов о рисках, возникающих в связи с разрешением стройки, несостоятельны.
Депутат Елена Потешкина обратила внимание на информационное противоречие. Она сказала, что к ней поступило несколько обращений фермеров из Костромского района, которые ждали федеральные поправки «10 лет» с тем, чтобы построить дом на обрабатываемой земле. Таким образом сведения об отсутствии желающих, представленные властями муниципалитета, не соответствуют действительности. Депутат Гутерман попросил депутатов не принимать закон, который ограничит людей в правах, так как «через год те же люди, которые выступают за ограничения, все равно заговорят об их отмене».
Большинством голосов ограничения были приняты. Четверо депутатов выступили против, двое — воздержались. За инициативу высказались 27 парламентариев. Отметим, что новую региональную норму на соответствие Конституции проверила прокуратура Костромской области. Замечаний у надзорных органов нет.
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