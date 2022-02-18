Кемерово, 18 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Жителей Кемеровской области предупредили об ухудшении погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 19 февраля здесь ожидаются метели.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Видимость временами будет снижаться до 1 км, местами возможна гололедица.

В связи с этим водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких манёвров.

«Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — отметили в управлении.