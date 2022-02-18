Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но при этом регистрируют очередные летальные исходы. Соответствующую статистику приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 18 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 70 152 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки (17 февраля) — 699. Спад выявляемых случаев заражения регистрируется последнюю неделю: с рекордного 1301-го числа заболевшего за сутки до 699.

Переболели ковидом в Чувашии 51 925 человек, что составляет 74% от числа подтверждённых случаев заражения. За последние сутки выписан 321 пациент, а госпитализированы 168 ковидных больных.

Жертвами пандемии стали ещё семь человек, всего умерли 4334 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сократилось количество тестирований на SARS-CoV-2, хотя республика значительно превышает установленный показатель по исследованиям. Власти планируют нарастить охват тестированием.

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