Рыбинск, Ярославская область, 18 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области утром 18 февраля ряд автобусов не вышел в утренние рейсы по пригородным и междугородним маршрутам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГИБДД Рыбинска.

МУ МВД «Рыбинское» Полиция осматривает автобусы

За ситуацией следили и в департаменте транспорта Ярославской области.

«18 февраля 2022 проводились мероприятия Госавтоинспекции по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области безопасности дорожного движения. В результат проверки на ряде автобусов были выявлены нарушения норм безопасности, в связи с чем транспортным организациям потребовалось дополнительное время на устранение выявленных недостатков», — рассказали в пресс-службе регионального дептранса.

В ГИБДД Рыбинска выпустили на линию только 1 из 6 автобусов, принадлежащих АО «Ярославское АТП» и ООО «Автомиг». Другие автобусы перевозчиков просто не стали покидать стоянку.

«Инспекторами осуществлялась сплошная проверка автобусов, которые задействованы в пригородных и междугородних перевозках. Проверялось техническое состояние автобусов, регистрационные документы, водительские удостоверения с соответствующей категорией на право управления транспортным средством, путевая документация, в которой должна стоять отметка о прохождении предрейсового медицинского осмотра водителей и предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. За время проведения очередного мероприятия проверено 6 автобусов, к выходу на рейс допущен только 1, у остальных автобусов были выявлены нарушения, с которыми запрещена эксплуатация. Узнав о проводимой сотрудниками ГИБДД сплошной проверке, другие водители не стали выезжать из парка в рейсы», — пояснили в ГИБДД Рыбинска

К 10 часам утра автобусы начали поэтапно возвращать на линию, сейчас работа транспорта уже полностью восстановлена. Руководителей перевозчиков, работающих на рыбинском направлении — «Ярославское АТП» и ООО «Автомиг», вызвали в областной департамент транспорта для разъяснительной беседы и «исключению подобных случаев в дальнейшей работе».