Стокгольм, , 14:44 — REGNUM Правительство Швеции не планирует запрещать заключение брака между двоюродными братьями и сестрами. Об этом 18 февраля в эфире радиостанции Ekot заявил министр юстиции и внутренних дел страны Морган Йоханссон.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

«Вопрос в другом: если же кто-то принуждает кого-то вступать в брак, то это уже уголовно наказуемо. Вот почему мы не меняем правила», — отметил министр.

Ранее «Шведские демонстрации» и «Либералы» потребовали криминализовать заключение браков между двоюродными братьями и сестрами, аргументируя это тем, что такая практика является частью культуры принуждения.

В свою очередь лидер «Либералов» Нямко Сабуни считает, что нежелание правительства запретить подобные браки является «оскорблением» для всех детей, которые сегодня растут в Швеции.