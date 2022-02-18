Омск, , 14:37 — REGNUM Обыски прошли 18 февраля в департаменте имущественных отношений мэрии Омска.

В Омске Татьяна Иващенко ©

Как передаёт портал Om1.ru, силовики нагрянули в департамент «из-за уголовного дела по факту превышения должностных полномочий».

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий неустановленных лиц указанного департамента. Проведение обысков подтвердили источники издания в УМВД и мэрии города.

Также появилась информация о ещё одном уголовном деле, касающемся этого департамента. Сообщается, что его расследует СК. Подробности выясняются.

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