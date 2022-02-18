Уфа, , 14:43 — REGNUM Новый объект придорожного сервиса намерены построить в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что объект планируют возвести в Иглинском районе вдоль автотрассы М-5 «Урал». На реализацию данного проекта планируется направить 130 млн рублей. В случае его реализации будет создано 50 новых рабочих мест.

На территории комплекса планируется построить станцию технического обслуживания для легковых и грузовых автомобилей, а также кафе.

«В настоящее время на данном участке дороги существует потребность в современных объектах придорожного сервиса. Новый объект придорожного сервиса появится к концу 2023 года», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Отмечается, что на данный момент в проработке у министерства торговли и услуг региона находятся инициативы 64 инвесторов с заявленным общим объемом инвестиций более восьми млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предпринимателям предложили при строительстве объектов придорожного сервиса использовать модульные конструкции.