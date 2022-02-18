Стокгольм, , 14:45 — REGNUM Правительство Швеции намерено установить более строгие правила в отношении использования учениками мобильных телефонов в школах. Отправной точкой должен стать полный запрет на использование мобильных телефонов в классах. Об этом 18 февраля в ходе пресс-конференции заявила министр по вопросы школы Лина Аксельссон Щильблум, передает новостная служба TT.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Мобильные телефоны можно использовать только с разрешения учителей. В каждом классе и во всей школьной системе должен быть порядок и четкие правила. Слишком долго общество не было достаточно сильным, чтобы покончить с насилием, угрозами и издевательствами в школе», — отметила министр, намекая, что дети используют гаджеты не совсем в образовательных целях.

Правительство Швеции также приняло решение, что отныне учителя могут с помощью физической силы заставить непослушного ученика покинуть класс, если он или она срывает урок и отказывается покидать аудиторию.

Отмечается, что подобная практика существовала и раньше, однако учителя не чувствовали уверенности, когда им приходилось вступать в силовой физический контакт с учеником, что могло закончиться для них трудовой дисциплинарной ответственностью.