Ташкент, , 14:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Таможня

В сообщении пресс-службы отмечается, что на совещании проанализированы результаты борьбы с контрабандой.

«В частности, за минувший период текущего года пресечен незаконный ввоз 364 килограммов наркотических средств, 88 тысяч единиц психотропных препаратов и товаров на сумму 181 миллиард сумов (один доллар — 10 800 сумов)», — говорится в сообщении.