Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя иномарки, два раза выстрелившего в лицо оппоненту, сообщили 18 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

Дорожный конфликт. Пресс-служба прокуратуры СПб

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2021 года водитель автомобиля Opel Zafira, находясь во дворе дома № 7 на улице Ивана Фомина, дважды выстрелил в лицо потерпевшему из пистолета — аэрозольного устройства «Добрыня», причинив жертве химические ожоги глаз, квалифицированный специалистами как легкий вред здоровью. Причиной противоправного поведения обвиняемого послужил конфликт из-за неправильной парковки автомобиля во дворе.

«Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: пресс-служба прокуратуры СПб.

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