Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение 2021 года лишились лицензии 35 управляющих компаний, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 февраля.

ЖКХ

«В прошлом году Госжилинспекцией приняты решения о предоставлении лицензий 39 управляющим организациям, переоформлены в установленном порядке лицензии ещё 13 УК. Рассмотрено 2440 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий Ростовской области», — уточнил глава региональной Госжилинспекции Павел Асташев.

Сотрудники ведомства за год приняли более 24 тыс. обращений граждан. Людей волновали расчёт размера оплаты коммунальных услуг, плохое состояние коммуникаций, неудовлетворительная работа управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов. В рамках проведённых проверок было выявлено почти 4 тыс. нарушений.

ИА REGNUM сообщало, что в марте 2020 года донской губернатор Василий Голубев объявил о создании «народного рейтинга» управляющих компаний, что должно было решить проблемы с качеством предоставляемых услуг. Решение было принято после того, как в 2019 года на работу управляющих компаний пожаловались более 30 тыс. раз.