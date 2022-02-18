Москва, , 14:34 — REGNUM Россия и Белоруссия укрепляют экономическое сотрудничество. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

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«То, что больше всего радует — это то, что активно развивается экономика. Я посмотрел, всё-таки солидный такой рост — 30% с лишним, 35%, по-моему. И 38% даже с лишним. И 35 почти млрд долларов оборот. Это, конечно, очень хороший показатель. Он говорит о том, что то, что мы делаем в сфере интеграции, даёт отдачу, конкретную отдачу», — заявил Путин.