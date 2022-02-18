Стокгольм, 18 февраля 2022, 14:39 — REGNUM Два бомбардировщика ВВС США будут отрабатывать технику плановых полетов на юге Швеции в течение 18 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте вооруженных сил Швеции.

Истребитель ВВС Швеции
Истребитель ВВС Швеции
U.S. Air Force

Шведские военные пишут, что деятельность американских военных на шведской территории согласована в рамках совместных учений Швеции и США, которые начались утром 18 февраля.

Шведские истребители будут сопровождать американские самолеты модели B-52 Stratofortress.

«Сотрудничество с Соединенными Штатами увеличивает нашу способность защищать Швецию и способствует стабильности и безопасности в нашем непосредственном окружении», — заявил в интервью газете Aftonbladet начальник оперативного отдела вооруженных сил Швеции Майкл Клаессон.