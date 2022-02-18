Стокгольм, , 14:39 — REGNUM Два бомбардировщика ВВС США будут отрабатывать технику плановых полетов на юге Швеции в течение 18 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте вооруженных сил Швеции.

Истребитель ВВС Швеции U.S. Air Force

Шведские военные пишут, что деятельность американских военных на шведской территории согласована в рамках совместных учений Швеции и США, которые начались утром 18 февраля.

Шведские истребители будут сопровождать американские самолеты модели B-52 Stratofortress.

«Сотрудничество с Соединенными Штатами увеличивает нашу способность защищать Швецию и способствует стабильности и безопасности в нашем непосредственном окружении», — заявил в интервью газете Aftonbladet начальник оперативного отдела вооруженных сил Швеции Майкл Клаессон.