Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена осуществит подготовку педагогического коллектива «под ключ» для двух школ Санкт-Петербурга. Об этом 18 февраля сообщил ректор вуза Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Эта программа уже успела себя хорошо зарекомендовать. Первые такие готовые педагогические коллективы отправились в школу и детский сад Ленинградской области.

На сегодняшний день РГПУ им. А. И. Герцена работает с двумя школами в новостройках в Московском и Пушкинском районах Петербурга. На базе университета уже прошла встреча по этой теме с профильным вице-губернатором Петербурга Ириной Потехиной.

«Наши ребята услышали информацию об этих школах, высокая очень заинтересованность в этом проекте наших выпускников. Следующий этап — это экскурсия в эти школы», — сообщил Сергей Тарасов.

Ректор университета отметил, что это программа даёт возможность сформировать основной состав педагогического коллектива в новых образовательных организациях. Такая управленческая команда школы формируется из опытных педагогов. Здесь соединяется инициативность молодости и опыт коллег, что даёт положительные результаты.

Этим проектом заинтересовались уже и за границей, в частности в Узбекистане. Министерство дошкольного образования этой страны предложило реализовать такую программу на базе филиала в Ташкенте.