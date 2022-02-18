Лондон, 18 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Британская благотворительная организация Cats Protection заявляет, что TikTok и Facebook «нормализуют жестокость». Об этом 18 февраля пишет Daily Mail.

Webfwd.co.uk Соцсети

По словам активистов, соцсети-гиганты получают прибыль от просмотров видео, на которых запечатлено жестокое обращение к животным. В качестве примера представители Cats Protection приводят ролики, в которых авторы создают «стрессовые условия» для своих питомцев, снимают это и выкладывают это в соцсеть ради развлечения.

В том числе активисты говорят о тренде с приклеиванием скотча на лапы домашним кошкам. «Уровень психологической травмы и крайнего стресса, которым они подвергаются, огромен. Чем больше пользователей знакомятся с этим типом контента, тем больше они теряют чувствительность ко всё более ужасным формам жестокого обращения с животными», — объясняет одна из участниц организации Ники Треворроу.

Ранее в Сети появился ролик, в котором футболист лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Курт Зума пнул свою кошку. Видео вызвало такую волну негодования, что спортсмена оштрафовали на £250 тыс. (более 25 млн рублей), а также забрали у него двух котов.