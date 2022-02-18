Ташкент, 18 февраля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Для расширения возможностей в этом направлении поставлена задача оснастить таможенные посты современным оборудованием, таким как 3D-сканеры, рентгеновские аппараты, средства видеонаблюдения, серверы, транспортные весы», — говорится в сообщении.

Также, поручено внедрить в нынешнем году в международных аэропортах Самарканда, Ташкента, Ферганы и Термеза, а со следующего года — во всех аэропортах систему «контроль без таможенника».

На совещании особое внимание было уделено вопросам подготовки и повышения квалификации кадров для таможни.

«Указано на необходимость кардинальной трансформации Таможенного института с улучшением преподавания иностранных языков, информационных технологий, метрологии и стандартов. Даны указания по повышению квалификации сотрудников совместно со Всемирной таможенной организацией, изучению и внедрению передовых международных практик», — говорится в сообщении.