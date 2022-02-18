Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM С 1 апреля 2022 года, когда в Петербурге стартует первый этап новой модели транспортного обслуживания, для пассажиров будет введён в действие пересадочный тариф «60 минут».

Электронный проездной билет «Подорожник» Metro.spb.ru

«Он позволит в течение часа совершать неограниченное количество пересадок на наземном общественном транспорте (трамвай, автобус, троллейбус) с однократной доплатой в 10 рублей», — сообщили 18 февраля в аппарате «транспортного» вице-губернатора Максима Соколова.

Одновременно будут отменены зонные тарифы, чтобы жители пригородных районов Петербурга не переплачивали за проезд к центру города. Весь наземный подвижной состав Петербурга будет принимать к оплате любые виды банковских и транспортных карт, а также льготные проездные.

Напомним, в рамках транспортной реформы в течение 2022 года будут запущены 92 новых маршрута. Вместо «маршруток» на дороги Петербурга выйдут более 2800 современных автобусов большой, средней и малой вместимости, оформленных в едином стиле. При этом 87% новых автобусов будут использовать сжиженный природный газ, еще 13% — компримированный природный газ.

Обслуживать автобусные перевозки будут государственный перевозчик ГУП «Пассажиравтотранс» и четре частных компании: ООО «Вест-Сервис»; АО «Третий парк»; ООО «Домтрансавто»; ООО «Такси».

Первый этап новой модели транспортного обслуживания стартует 1 апреля, второй — в июне, третий — 15 июля 2022 года.

«Транспортный блок города и перевозчики готовы к переходу на новую модель транспортного обслуживания. У нас есть все для ее успешной реализации: новый подвижной состав и профессиональная команда», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

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