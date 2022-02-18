Кишинёв, , 14:30 — REGNUM Позиция России в отношении Украины заключается в том, что нет альтернативы мирному урегулированию. Об этом по случаю «нагнетания информационной истерии вокруг «российской агрессии» говорится в заявлении посольства РФ в Молдавии, обнародованном на сайте дипломатического представительства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Любые спекуляции об обратном и, тем более, пресловутом нападении России на Украину под собственным или «чужим флагом», голословны и провокационны по своей сути», — говорится в обращении российского посольства.

Дипломаты отметили, что ряд сил стараются скомпрометировать Россию, используя как можно больше грязи, что «не делает им чести». В посольстве призвали всех не тиражировать непроверенную информацию, которая может повлечь за собой эскалацию напряжённости.

Стоит отметить, что в Приднестровье ранее заметили рост активности сил НАТО в Румынии и Молдавии. Тирасполь опасается, что войска Североатлантического альянса, пользуясь ситуацией, смогут зайти на территорию Молдавии.

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