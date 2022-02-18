Ташкент, , 14:28 — REGNUM Министерство туризма и спорта Узбекистана разделено на министерство туризма и культурного наследия и министерство развития спорта. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

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Сообщается, что в этой связи рассмотрены и утверждены кандидатуры двух членов правительства республики. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством члены кабинета министров, министры выдвигаются депутатами законодательной палаты Олий Мажлиса до их назначения.

«18 февраля 2022 года состоялось очередное заседание законодательной палаты Олий Мажлиса. Депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуру Азиза Абдухакимова на должность заместителя премьер-министра — министра туризма и культурного наследия республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Также, после этого депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуру Адхама Икрамова на должность министра развития спорта.