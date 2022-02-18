Рига, , 14:27 — REGNUM

Мусор в лесу Виктория Ивановская © ИА REGNUM

Нарушителей, которые выбрасывают мусор в лесах возле столицы Латвии, будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lvсо ссылкой на муниципальное предприятие Rigas Mezi.

Фирма закупила камеру с высоким качеством записи и подключило ее к пульту охранной фирмы. Если эксперимент пройдет удачно, то такие камеры появятся и в других местах.

Каждый год около 1 200 кубометров мусора вывозит предприятие из лесных массивов, что примерно составляет гору высотой в два этажа. И ситуация будет ухудшаться, потому что мусорный полигон Гетлини повысил цену на свои услуги в почти в два раза, считают в муниципальном предприятии.

Лесничий Улдис Гайсс объяснил инициативу муниципалов тем, что городская полиция не справляется с поиском нарушителей: «Отходы выбрасываются, это происходит быстро, и муниципальной полиции очень редко удается поймать нарушителей».

В самоуправлении Риги готовят проект расширения сети камер видеонаблюдения. В городе и его окрестностях через 2−3 года появятся еще 236 дополнительных камер. Штраф за незаконный выброс мусора для физических лиц составляет от 50 до 750 евро, для юридических — от 250 до 1 500 евро.