Курск, , 14:27 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 168 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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18 февраля зарегистрировано 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на десять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 98 тыс. 870 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 85 тыс. 130 пациентов, в том числе 157 — за последние сутки.

Всего скончались 2250 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.