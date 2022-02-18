Ульяновск, , 14:27 — REGNUM В Ульяновской области снизилось суточное количество вылечившихся от ковида. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 18 февраля, в Ульяновской области переболели ковидом 136 738 человек, в том числе за последние сутки выздоровели 1489 человек.

Количество вылечившихся восьмые сутки подряд варьируется от 1489 до 1509. В целом доля выздоровевших составляет 89,86%.

Жертв пандемии стало больше: за последние сутки от ковида умерли 13 человек, всего в регионе скончались 4197 пациентов с коронавирусом. Уровень смертности составил 2,76%.

Напомним, что Ульяновской области сформирована рабочая группа для повышения эффективности оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 17 февраля госпитализировали 108 пациентов с коронавирусом и подтверждено 1395 случаев заражения коронавирусом. Всего официально выявлено 152 176 заболевших ковидом.

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