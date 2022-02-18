Москва, , 14:25 — REGNUM Введение масштабных антироссийских санкций, в которых примут участие все страны коллективного Запада, все страны могут стать первым предвестниками краха нынешней мировой экономики, построенной на принципах глобализма, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, Андрей Новиков.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Какими могут быть эти глобальные последствия в случае введения санкций против РФ?

«Очевидно, что в случае неоправданного и нелегитимного критического санкционного удара по России как члена ВТО, соблюдающего все принципы свободы торговли-труда-капитала, другие страны тут же осознают зыбкость мировой финансово-экономической системы.

Несомненно, в первую очередь будет нанесен ущерб сфере энергетики и финансовой системе, как России, так и всех стран ЕС. Ведь российская доля экспорта энергоресурсов составляет более трети всего европейского рынка.

Возможно, для США это станет прекрасной возможностью «половить рыбу в мутной воде» рукотворного мирового кризиса, путем поставок сверхдорого СПГ и финансово-кредитных услуг своим союзникам.

Например, на фоне раскручиваемого украинского кризиса в феврале 2022 года США уже обошли по добыче нефти и газа своих главных конкурентов — Саудовскую Аравию и Россию.

Новые санкции скорее не утащат на дно Россию, при этом государства Евросоюза явно с этого дна не выплывут.

Кто станет главной жертвой этих глобальных последствий?

Предполагается, что новые западные санкции ударят по ключевым представителям российской экономики, бизнес элит и первых лиц государства. Однако хотя американские эксперты и заявляют о том, что первой целью является политико-экономическая элита.

Но тут же оговаривается, что основные последствия затронут весь банковский сектор России, экспорт товаров и ее потенциал промышленного производства, что создаст проблемы в первую очередь у российского общества.

Так, американскими экспертами и делается расчет на рост народного недовольства, направленного против неугодной Западу власти и элиты страны. При этом неизбежные негативные последствия для своих союзников в Европе и Азии США совершенно не волнуют.

Поскольку считается, что ради благого дела «наказания» и «дестабилизации» России, та же Германия с Австрией и Францией могут пару-тройку лет потерпеть глобальную турбулентность и разрушения давних социально-экономических связей.

В этом ключе, европейские страны не более чем очередная американская жертва, принесённая на алтарь текущего и будущего процветания США.

Кто из европейских партнёров США будет главным противником таких санкций?

Очевидно, что страны Западной (кроме Великобритании) и Южной Европы сейчас настроены весьма скептически к новым пакетам антироссийских санкций.

Все прекрасно понимают, что это давление в любом случае ударит не только по России, но и по ним. Что на фоне не оправившейся от последствий коронавируса и постоянных локдаунов экономики, чревато социальным взрывом.

Другой вопрос, что «новые европейцы» (Польша, Прибалтика, Румыния) готовы мириться с абсолютно любым экономическим ущербом, лишь бы побольнее укусить Россию хоть в одной сфере.

Но сейчас от этой группы все больше продолжает откалываться Венгрия, испытывающая давление евроструктур из-за национально ориентированной социально-экономической политики. Не исключено, что при усилении давления свои позиции также могут поменять страны бывшей Югославии и Болгария.

На этом фоне Германия и Австрия являются наиболее последовательными противниками дальнейших санкционных ограничений, затрагивающих их промышленный и потребительский сектор.

Ведь даже частичный отказ всех этих стран от российского трубного газа может подстегнуть новую волну энергетического кризиса и конкуренции за более дешвые ресурсы в масштабах всего мира.

Ведь свободных энергоресурсов на рынке сейчас нет, а наращивание объёмов добычи и поставок на волне «зелёного» перехода и введение климатических ограничений случиться ещё нескоро», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против России, введённые в случае гипотетического вторжения на Украину, могут повлиять на весь мир. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен.

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