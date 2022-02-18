Ташкент, 18 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. На территории Узбекистана 19 и 20 февраля ожидается сухая и малооблачная погода, в полуденные часы воздух прогреется до 10−13° тепла. Об этом сообщает Узгидромет.

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При этом, говорится в сообщении, по горным районам республики сохраняется лавинная опасность.

«К 20 февраля ночная температура (в Узбекистане) повысится до 2−7° тепла, а днем столбик термометра будет достигать отметки 15−17° тепла, по югу до 18−20° тепла», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным корреспондента ИА REGNUM, в Узбекистане, ввиду устоявшейся теплой погоды, уже зацвели миндаль и абрикос.