Москва, 18 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день ничего конкретного на счёт саммита «пятёрки» Совбеза ООН, провести который предложил президент России Владимир Путин, нет. Об этом 18 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

News.un.org / Дж.С.Макилвейн Совет безопасности ООН

«Инициатива Путина о саммите «пятёрки» Совбеза по-прежнему на столе, на такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы. Что как не основной вызов то, через что мы сейчас все вместе проходим в Европе?» — отметил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что «гипотетически рассуждая, эта тема должна обсуждаться именно на таком высоком уровне».

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«Но, что касается конкретики, то посмотрим, какие инициативы последуют. Пока никакой конкретики на этот счёт нет», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года инициативу проведения встречи лидеров «пятёрки» СБ ООН (Россия, Китай, США, Франция, Великобритания) выдвинул президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие во встрече.

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В декабре 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что параметры встречи постоянных членов Совета безопасности ООН только обсуждаются, говорить о чём-то конкретном пока рано.