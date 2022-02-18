Енисейский район, Красноярский край, 18 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Енисейском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Pixabay.com Пожар

Пожар произошёл 18 февраля. Загорелся строительный вагончик, установленный около посёлка Высокогорный Енисейского района. При тушении было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками термического воздействия высоких температур.

По предварительным данным, мужчина — житель Емельяновского района. 17 февраля 2022 года он приехал в Енисейский район для трудоустройства вахтовым методом.

Вахтовик поселился с другим рабочим в вагончике, отапливаемом тепловой пушкой. Утром 18 февраля в вагончике возник пожар. Мужчины проснулись и покинули строение. Однако через несколько минут вахтовик вернулся в вагончик, чтобы забрать свои документы. Из-за сильного огня и задымления он не смог выбраться. Предварительная причина возгорания — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые экспертные.

Читайте также: В Еврейской АО после пожара в строительном вагончике обнаружен труп