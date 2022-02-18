Севастополь, 18 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Проверку по факту пожара в жилом доме Инкермане начали следователи, сообщили 18 февраля в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Пожар

« С целью выяснения всех обстоятельств случившегося на место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Василий Цаплин, руководство следственного отдела по Балаклавскому району города Севастополя, опытные следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 февраля в 12-квартирном деревянном жилом доме произошёл пожар. При пожаре погибла семья — мужчина, женщина и двое маленьких детей, два человека пострадали, 30 эвакуированы. Свою проверку начала прокуратура города.