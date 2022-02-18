Ростовские власти предложили ограничить скорость на кладбищах
Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону депутаты городской думы рассмотрят поправки в положение об оказании ритуальных услуг и содержании мест погребения города. В частности, предлагается ограничить скорость на кладбищах, следует из документа, передаёт ИА REGNUM.
Согласно предлагаемым изменениям, на территорию кладбища пустят транспорт только при наличии пропуска, выданного МКУ «Служба городских кладбищ». В ином случае въезд разрешат только транспорту, участвующему в похоронной процессии, а также инвалидам первой и второй групп, гражданам старше 70 лет.
Кроме того, скорость движения всех транспортных средств не должна превышать 20 км/час, автомобилистам следует руководствоваться схемой движения по территории кладбищ.