Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону депутаты городской думы рассмотрят поправки в положение об оказании ритуальных услуг и содержании мест погребения города. В частности, предлагается ограничить скорость на кладбищах, следует из документа, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Кладбище

Согласно предлагаемым изменениям, на территорию кладбища пустят транспорт только при наличии пропуска, выданного МКУ «Служба городских кладбищ». В ином случае въезд разрешат только транспорту, участвующему в похоронной процессии, а также инвалидам первой и второй групп, гражданам старше 70 лет.

Кроме того, скорость движения всех транспортных средств не должна превышать 20 км/час, автомобилистам следует руководствоваться схемой движения по территории кладбищ.