Москва, , 14:27 — REGNUM Уровень доверия населения к президенту России Владимиру Путину составляет 67,5%. Одобряют его деятельность на посту главы государства 64,1% респондентов, таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 18 февраля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 февраля 2022 года составил 64,1% (+1,2 п.п. за неделю). На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67,5% респондентов (+ 1,0 п.п. за неделю)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что недоверие к президенту выразили 28% респондентов. Не одобряют его работу 25,5% опрошенных.

Опрос проводился методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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