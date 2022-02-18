Москва, 18 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Грецией по итогам 2021 года достиг 4,5 млрд долларов. Об этом 18 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

VisaGet.ru Греция

«Двухсторонний товарооборот, несмотря на все пандемийные проблемы, по итогам 2021 года вырос более чем на 67%, и достиг 4,5 млрд долларов — это рекордный показатель с 2013 года. И эта тенденция, мы надеемся, будет продолжена», — заявил Лавров.