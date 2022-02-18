18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 14:37 — REGNUM Нефтяные котировки 17 февраля оказались под давлением. Очередной всплеск геополитической напряженности вокруг Украины, случившийся накануне, не оказал ценам заметной поддержки. Рынок сфокусировался на значимых новостях, представляющих более реальную угрозу, — на потенциале успешного завершения ядерных переговоров между США и Ираном.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

Как стало известно на этой неделе (14 — 20 февраля), по заявлению Госдепартамента США, страны находятся в завершающей стадии переговоров по ядерной программе Ирана. В свою очередь главный переговорщик от Тегерана Али Багери Кани также заявил, что по итогам нескольких недель насыщенных переговоров Иран и США ближе к соглашению, чем когда-либо.

Одновременно с этим на рынок просочились новости о проведении предварительных переговоров между Ираном и азиатскими НПЗ о возобновлении нефтяных поставок в случае успешного заключения ядерной сделки. Напомним, что до полного вступления в силу санкций в отношении иранской нефти в 2019 году азиатские нефтеперерабатывающие заводы были одними из крупнейших импортеров иранского «черного золота».

Первые официальные закупки иранской нефти в январе 2022 года уже провела КНР. Также идут переговоры между Ираном и НПЗ Индии, Южной Кореи и Японии. Согласно данным источника Reuters, если ядерная сделка все же будет заключена, после этого на возобновление закупок нефти из Ирана у японского НПЗ Eneos может уйти 2−3 месяца.

Отметим, что заключение ядерной сделки подразумевает снятие санкций с экспорта иранской нефти, что потенциально даст возможность Тегерану увеличить добычу. На данный момент, по сравнению с досанкционными уровнями нефтедобычи в 2018 году, объемы иранской добычи на 1,3 млн баррелей в сутки ниже. По оценкам экспертов, в случае позитивного завершения переговоров, большая часть этих объемов может быть возвращена на рынок уже до конца 2022 года. Так, согласно оценкам экспертов Rystad Energy, к декабрю Иран сможет нарастить добычу на 0,9 млн баррелей в сутки, что соответствует порядка 0,9% от совокупного мирового спроса. Этот объем может повысить оценку профицита на рынке нефти в 2022 году на 0,3−0,4 млн баррелей в сутки, до 1,6−1,7 млн баррелей в сутки. Это может существенно отразиться на ценах с учетом неэластичности рынка.

Добыча нефти (сс) randomix

Вчера, 17 февраля, котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район $93 за баррель и сегодня, 18 февраля, с утра продолжают корректироваться. Ближайшей целью поддержки может выступить психологически важный уровень в $90 за баррель. В то же время стоит отметить, что восходящий тренд в ценах на нефть все еще остается в силе и при отсутствии очередной порции новостей по иранской ядерной сделке котировки имеют все шансы на временный отскок.