Ташкент, 18 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Праздник Навруз в 2022 году пройдёт в Узбекистане как всенародный сайиль (гуляния) под девизом «Ассалом, Навруз — праздник обновления и доброты, чести и достоинства!», следует из постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Согласно документу, в дни празднования пройдут выставки изделий ремесленничества, соревнования по национальным видам спорта, книжные ярмарки, а также будут организованы приготовление и продажа традиционных весенних яств в местах праздничных мероприятий.

Также, к народным сайилям привлекут местные фольклорные группы, коллективы художественной самодеятельности, мастеров циркового искусства, семейные ансамбли, бахши, поэтов, профессиональных исполнителей и артистов эстрады.

«Организационному комитету во главе с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым поручено уделить особое внимание организации в дни Навруза духовно-просветительских мероприятий, отражающих гармонию человека и природы, его любовь и заботу о родной земле, призывающих бережно относиться к её дарам, быть благодарными, ценить сегодняшнюю мирную жизнь, возвеличивать достоинство человека», — говорится в постановлении.

Навруз в Узбекистане отмечается 21 марта.